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Оливье Жиру прибыл на медосмотр для «Милана». Видео

Оливье Жиру прибыл на медосмотр для «Милана». Видео
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«Милан» близок к заключению сделки о подписании 34-летнего французского нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру. Француз прибыл на медосмотр для миланского клуба.

Видео можно посмотреть в "твиттере" журналиста Джанлуки Лонгари.

Как отмечалось ранее, «Милан» заплатит за игрока € 1 млн, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве различных бонусов. Как только все детали о переходе будут улажены, Жиру подпишет контракт до июня 2023 года. Официальное подтверждение последует в ближайшее время.

Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор за «аристократов» он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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