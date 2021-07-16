Оливье Жиру прибыл на медосмотр для «Милана». Видео

«Милан» близок к заключению сделки о подписании 34-летнего французского нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру. Француз прибыл на медосмотр для миланского клуба.

Видео можно посмотреть в "твиттере" журналиста Джанлуки Лонгари.

Как отмечалось ранее, «Милан» заплатит за игрока € 1 млн, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве различных бонусов. Как только все детали о переходе будут улажены, Жиру подпишет контракт до июня 2023 года. Официальное подтверждение последует в ближайшее время.



Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор за «аристократов» он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.