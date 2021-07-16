Абрахам может перейти в лондонский «Арсенал», за который болел в детстве

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам может сменить команду в ближайшее время. Форвардом интересуются два клуба английской Премьер-лиги.

Как сообщает The Telegraph, футболистом заинтересовался лондонский «Арсенал». Отмечается, что Абрахам в детстве болел за «канониров» и был персональным поклонником Тьерри Анри. Однако «Челси» просит за трансфер нападающего € 40 млн, «Арсеналу» потребуется продать ряд игроков, чтобы найти такие средства.

На Тэмми также претендует «Вест Хэм», но запрашиваемая синими сумма является большой проблемой для «молотобойцев». Однако в конце мая The Telegraph сообщал, что «Челси» сохраняет интерес к опорному полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и были готовы включить Абрахама в сделку.

Тэмми Абрахам является воспитанником академии «Челси». Дебютный матч в первой команде синих он провёл в мае 2016 года. Трижды нападающий уезжал в аренду (в сезоне-2016/2017 в «Бристоль Сити»; в сезоне-2017/2018 в «Суонси Сити»; в сезоне-2018/2019 в «Астон Виллу»). Его контракт с «Челси» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Абрахама в € 38 млн.