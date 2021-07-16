А. Кержаков: даже сейчас Аршавин дал бы всем фору в «Нижнем Новгороде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выразил мнение, что его бывший партнёр по «Зениту» Андрей Аршавин легко сыграл бы в РПЛ как игрок основного состава его команды.
«Всё благодаря Юрию Андреевичу Морозову. Я пришёл в команду, когда Андрей уже был в основном составе «Зенита», в сезоне 2000 года. Я пришёл в 2001 году. Потихоньку-потихоньку нам стали доверять играть в основном составе, и с лёгкой руки Геннадия Сергеевича Орлова, который в одной из трансляций назвал нашу связку «золотой», это и пошло.
Коэффициент полезного действия нашей связки? Я подсчётами не занимался, но, судя по тому, что говорят болельщики, практически все голы я забил с передач Андрея. Он всегда знает, когда сделать передачу и куда её сделать. Моё дело было своевременно открываться и не задумываться вообще ни над чем. Думаю, это основная причина того, насколько мне легко было играть с Андреем вместе.
Смог бы Аршавин по своим кондициям ещё поиграть у меня сезон-другой? Конечно же, смог бы. Думаю, что даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы и был бы игроком основного состава. Дал бы всем фору», — цитирует Кержакова сайт РФС.
- 16 июля 2021
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