Глава Hypercube: научно доказано, что система «осень-весна» лучше подходит для высших лиг

Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал о предлагаемой реформе ФНЛ, а также ответил на вопрос, почему РПЛ стоит проводить по системе «осень-весна», а другие лиги — по системе «весна-осень».

«ФНЛ мы планируем поделить на две группы по 10 клубов: «золото» и «серебро». В золотой группе те, кто вылетел из РПЛ, плюс клубы ФНЛ до 10-го места. Обе группы играют по круговой системе 18 матчей. После половины сезона четыре худших клуба из «золота» отправятся в «серебро», а четыре лучших из «серебра» — в «золото»: это позволит сделать матчи в середине таблицы ФНЛ интереснее.

Если бы мы считали, что для РПЛ лучше играть летом, мы бы так и сказали, у нас была абсолютно нейтральная позиция, когда мы только начинали. Но научно доказано, что система «осень-весна» лучше подходит для высших лиг, а низшие в России должны играть по системе «весна-осень», — сказал Нювенхюйс.