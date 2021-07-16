Глава Hypercube предложил отменить лимит на легионеров в России

Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался о лимите на легионеров в российском футболе.
«Вы 50 лет входили в топ-7 лучших футбольных держав Европы: у вас рождается много талантливых детей, осталось лишь найти их и помочь им стать профессиональными футболистами. За молодыми игроками будущее, но легионеры тоже должны быть. Мы видели, что в России были разные ограничения. Схема лимита «8+17» позволила улучшить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал.
Мы предлагаем отменить лимит на легионеров, но использовать систему кнута и пряника. За каждую минуту, которую молодой российский игрок проводит на поле, клуб должен получать финансовую компенсацию. Мы предлагаем ввести условный «налог на роскошь» в РПЛ: клубы, которые будут использовать легионеров, должны будут платить в специальный фонд», — сказал Нювенхюйс.
- 16 июля 2021
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