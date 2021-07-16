Никола Влашич вернулся в расположение ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня, 16 июля, провёл тренировку с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Влашича € 25 млн, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов. Итальянский клуб планирует предложить оформить переход Влашича на правах аренды с обязательным правом выкупа за вышеупомянутую цену в случае успешной квалификации россонери в Лигу чемпионов по итогам будущего сезона.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.