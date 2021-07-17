Капитан «Фейеноорда» Стивен Бергёйс станет игроком «Аякса»

Нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс станет игроком «Аякса», сообщает пресс-служба клуба из Амстердама. Стороны достигли принципиального соглашения. Сумма перехода составит € 5,5 млн.
После медосмотра 29-летний полузащитник должен подписать контракт до 2025 года. В прошлом сезоне Бергёйс провёл за «Фейеноорд» 41 матч во всех турнирах, отметившись 21 забитым мячом и 16 голевыми передачами. Также футболист участвовал в двух матчах Евро-2020 в составе сборной Нидерландов.
Напомним, в завершившемся сезоне «Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов. Клуб досрочно отправил титул в свою копилку. Затем «Аякс» переплавил трофей в символические сувениры для болельщиков, которые не смогли присутствовать на матчах команды. Королевский футбольный союз Нидерландов вручил второй трофей в порядке исключения.
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