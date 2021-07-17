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«Манчестер Сити» принял решение продать Рахима Стерлинга

«Манчестер Сити» принял решение продать Рахима Стерлинга
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«Манчестер Сити» выставил на продажу своего форварда Рахима Стерлинга, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

Как сообщает источник, форварду вероятнее всего придётся покинуть клуб, поскольку главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола планирует освежить линию атаки.

Рахим Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2015 года, перейдя из «Ливерпуля» за € 63,7 млн. За это время 26-летний футболист стал трёхкратным чемпионом Англии. В минувшем сезоне Рахим провёл 30 матчей в АПЛ, забил 10 голов и стал автором 7 результативных передач.

Его нынешний контракт с «горожанами» действует ещё два сезона (до 30 июня 2023 года). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 100 млн.

В составе сборной Англии Стерлинг дошёл до финала Евро-2020, где проиграл в серии пенальти национальной команде Италии.

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