«Бедняжка, всю ночь тренировался в бассейне». Над Стерлингом снова издеваются в соцсетях

Евро-2020 завершён — Англия проиграла в серии пенальти, кубок уехал в Италию, а фанаты вновь обсуждают Стерлинга. Чем на этот раз недовольны болельщики? Почитаем соцсети.
Mich12: «Я не уверена, что Рахим пришёл в спорт. На мой взгляд, ему хотелось бы быть милым актёром. После его поведения с Данией я болела за Италию».
Дианшик: «Во время матча Стерлинг жёстко затупил у ворот Италии, и комментатор такой: «Да он просто не понял, что ему нужно сделать — упасть или по мячу ударить».
Lola: «Я прекрасно помню свои эмоции, когда зажали Стерлинга. Помню его лицо. Я считаю, что он не может быть достойным английским футболистом, он актриса из дешёвого сериала».
Алексей Беликов: «Похоже, Стерлинг своим нырком полмира от Англии отвадил! Такого противоанглийского единения я что-то не припомню».
DK: «…Больше всего мне не понравился Стерлинг. Парень постоянно [выпрашивал] штрафные и пенальти, поэтому максимальный хейт в сторону Стерлинга».
Dona: «Вы видели лицо Стерлинга, когда ему не дали пенальти с Италией? Бедняжка, всю ночь тренировался в бассейне, а судья-то — умница! Его неумелое актёрское мастерство настроило всю Европу против английского футбола».
Кроме негативных откликов на «нырок» Рахима, в сети появилась масса мемов. Кто-то даже предположил, что после финала появится новый термин «стерлингс». По мнению фанатов, у «стерлингса» будет двойное значение: строить из себя жертву, из-за чего человек должен принять твою сторону, но быстро раскусывает ложь. Вторая трактовка — плохая игра.
12: «Я всё решил. После финала созваниваемся с учебным центром и даём свои наработки по Стерлингу — пусть разработают слово с его именем. Чтобы описывало весь абсурд и глупость ситуации».
Oto: «Ахахаха, действительно, давайте запишем Стерлинга в словарь. Нам будет проще так описывать ситуацию, когда ты оказался [плохим], но нужно убедить всех остальных, что ты был прав!»
Andrew: «Пусть лучше sterlings — что-то ужасное в игре или невероятно плохая игра».
Ну что, приживётся неологизм в футбольном лексиконе?
- 12 июля 2021
-
20:09
-
20:01
-
19:53
-
19:27
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:54
-
18:22
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:31
-
16:49
-
16:44
-
16:35
-
16:31
-
16:29
-
16:13
-
16:10
-
15:56
-
15:52
-
15:50
-
15:42
-
15:32
-
15:13
-
15:08
-
14:55
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:28