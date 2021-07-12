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Евро-2020 (2021), Италия — Англия — 1:1, пен. 3:2, в соцсетях высмеивают нападающего Рахима Стерлинга

«Бедняжка, всю ночь тренировался в бассейне». Над Стерлингом снова издеваются в соцсетях
Алёна Голева
Над Стерлингом снова издеваются в соцсетях
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Фанаты даже придумали новый футбольный термин в честь нападающего.

Евро-2020 завершён — Англия проиграла в серии пенальти, кубок уехал в Италию, а фанаты вновь обсуждают Стерлинга. Чем на этот раз недовольны болельщики? Почитаем соцсети.

Mich12: «Я не уверена, что Рахим пришёл в спорт. На мой взгляд, ему хотелось бы быть милым актёром. После его поведения с Данией я болела за Италию».

Дианшик: «Во время матча Стерлинг жёстко затупил у ворот Италии, и комментатор такой: «Да он просто не понял, что ему нужно сделать — упасть или по мячу ударить».

Lola: «Я прекрасно помню свои эмоции, когда зажали Стерлинга. Помню его лицо. Я считаю, что он не может быть достойным английским футболистом, он актриса из дешёвого сериала».

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Алексей Беликов: «Похоже, Стерлинг своим нырком полмира от Англии отвадил! Такого противоанглийского единения я что-то не припомню».

DK: «…Больше всего мне не понравился Стерлинг. Парень постоянно [выпрашивал] штрафные и пенальти, поэтому максимальный хейт в сторону Стерлинга».

Dona: «Вы видели лицо Стерлинга, когда ему не дали пенальти с Италией? Бедняжка, всю ночь тренировался в бассейне, а судья-то — умница! Его неумелое актёрское мастерство настроило всю Европу против английского футбола».

Кроме негативных откликов на «нырок» Рахима, в сети появилась масса мемов. Кто-то даже предположил, что после финала появится новый термин «стерлингс». По мнению фанатов, у «стерлингса» будет двойное значение: строить из себя жертву, из-за чего человек должен принять твою сторону, но быстро раскусывает ложь. Вторая трактовка — плохая игра.

12: «Я всё решил. После финала созваниваемся с учебным центром и даём свои наработки по Стерлингу — пусть разработают слово с его именем. Чтобы описывало весь абсурд и глупость ситуации».

Oto: «Ахахаха, действительно, давайте запишем Стерлинга в словарь. Нам будет проще так описывать ситуацию, когда ты оказался [плохим], но нужно убедить всех остальных, что ты был прав!»

Andrew: «Пусть лучше sterlings — что-то ужасное в игре или невероятно плохая игра».

Ну что, приживётся неологизм в футбольном лексиконе?

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