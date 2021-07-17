«Вест Хэм» подтвердил уход Фелипе Андерсона

Английский «Вест Хэм» сообщил, что расстался с полузащитником Фелипе Андерсоном. Ожидается, что 28-летний бразилец в ближайшее время подпишет контракт с «Лацио».

«Мы нашли выход для игрока. В прошлом сезоне он был на правах аренды в «Порту». «Вест Хэм» хотел бы поблагодарить Фелипе Андерсона за вклад, который он внёс в своё время в качестве нашего игрока, и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении английского клуба.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» продаст Андерсона в «Лацио за € 3 млн. Также «молотобойцы» получат 50% от будущей перепродажи игрока. Итальянский клуб заключил контракт с футболистом до 2025 года, зарплата игрока в «Лацио» составит € 2,5 млн в год.

Прошедший сезон полузащитник провёл в аренде в португальском «Порту». Всего в завершившемся сезоне чемпионата Португалии Андерсон провёл пять матчей (один в основе) и не отметился результативными действиями. Футболист перешёл в «Вест Хэм» из «Лацио» в 2018 году. За римский клуб бразилец выступал с 2013 года, а в Бразилии полузащитник играл за «Сантос». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.