«Беневенто» отдаст Глика в аренду в «Удинезе»

Польский защитник Камил Глик перейдёт в «Удинезе». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 33-летний футболист присоединится к «Удинезе» на правах аренды на сезон-2021/22.

Глик перешёл в «Беневенто» осенью 2020 года из «Монако» за € 3 млн. Всего за этот клуб он провёл 36 матчей в Серии А, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

До «Беневенто» игрок выступал в «Монако», за который он играл с 2016 года и в составе которого стал чемпионом Франции в сезоне-2016/2017, выиграв, таким образом первый командный трофей в профессиональной карьере. В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Глик провёл за «Монако» 23 матча и забил один мяч. Ранее он уже выступал в Италии, отыграв несколько сезонов за «Палермо», «Бари» и «Торино».