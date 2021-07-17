Олимпийская сборная Германии по футболу покинула поле после расистского оскорбления игрока

Сегодня, 17 июля, в товарищеском матче сыграли олимпийские сборные Германии и Гондураса по футболу. Встреча длилась 85 минут и завершилась ничьей со счётом 1:1.



За пять минут до конца игры сборная Германии U23 в полном составе покинула поле. Как сообщает пресс-служба немецких молодёжных команд на странице в «Твиттере», причиной ухода игроков стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги. Оскорбление исходило от футболиста из Гондураса.



На Олимпиаде в Токио сборная Германии сыграет в группе D с национальными командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Гондурас сыграет в группе В со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.