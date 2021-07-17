Тренер «Зенита»: Семак — победитель по духу. Сборная России будет ему интересна в будущем

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о возможном будущем наставника клуба из Санкт-Петербурга Сергея Семака.



«Мы разговаривали с Семаком о том, что он — один из вариантов для замены Станислава Черчесова. Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс на него никто не выходил.



В будущем он станет главным тренером сборной? Полагаю, что да. Это очень достойная должность. Семак — победитель по духу. Думаю, это было бы ему интересно в будущем.



Критика всегда была, есть и будет. Мы стараемся не обращать внимания на такое давление. Сергей Богданович уже многое доказал: его история и титулы говорят сами за себя», — сказал Вильям де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.