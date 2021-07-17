Тренер «Зенита»: Семак — победитель по духу. Сборная России будет ему интересна в будущем
Поделиться
Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о возможном будущем наставника клуба из Санкт-Петербурга Сергея Семака.
«Мы разговаривали с Семаком о том, что он — один из вариантов для замены Станислава Черчесова. Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс на него никто не выходил.
В будущем он станет главным тренером сборной? Полагаю, что да. Это очень достойная должность. Семак — победитель по духу. Думаю, это было бы ему интересно в будущем.
Критика всегда была, есть и будет. Мы стараемся не обращать внимания на такое давление. Сергей Богданович уже многое доказал: его история и титулы говорят сами за себя», — сказал Вильям де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Комментарии
- 17 июля 2021
-
15:55
-
15:39
-
15:32
-
15:16
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:25
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
14:01
-
13:43
-
13:40
-
13:26
-
13:22
-
13:17
-
13:09
-
13:02
-
12:58
-
12:55
-
12:40
-
12:37
-
12:33
-
12:08
-
11:44
-
11:43
-
11:16
-
11:11
-
10:57
-
10:53
-
10:44
-
10:24
-
10:13
-
10:00
Партнерский контент