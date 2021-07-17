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«Оренбург» разгромил липецкий «Металлург» и вышел на первое место в ФНЛ

«Оренбург» разгромил липецкий «Металлург» и вышел на первое место в ФНЛ
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В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл липецкий «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:0.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий оренбургской команды Дмитрий Воробьёв. Спустя шесть минут преимущество хозяев увеличил защитник Михаил Сиваков. Во втором тайме счёт до разгромного довёл нападающий «Оренбурга» Николай Прудников. На 83-й минуте форвард Джоэль Фамейе забил четвёртый гол, реализовав пенальти.

«Оренбург» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Металлург» (3) — на девятом месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
17 июля 2021, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
4 : 0
Металлург Лп
Липецк
1:0 Воробьёв – 20'   2:0 Сиваков – 26'   3:0 Прудников – 59'   4:0 Фамейе – 83' (пен)
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