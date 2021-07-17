«Оренбург» разгромил липецкий «Металлург» и вышел на первое место в ФНЛ
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В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл липецкий «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:0.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий оренбургской команды Дмитрий Воробьёв. Спустя шесть минут преимущество хозяев увеличил защитник Михаил Сиваков. Во втором тайме счёт до разгромного довёл нападающий «Оренбурга» Николай Прудников. На 83-й минуте форвард Джоэль Фамейе забил четвёртый гол, реализовав пенальти.
«Оренбург» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Металлург» (3) — на девятом месте.
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