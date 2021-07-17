«Торпедо» разгромило «Спартак-2» со счётом 5:0

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» разгромило «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 5:0.

На 18-й минуте первый гол забил нападающий торпедовцев Амур Калмыков. В конце первого тайма Калмыков оформил дубль. На 58-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Мухаммад Султонов. Хавбек «Торпедо» Иван Енин забил четвёртый мяч, защитник Алексей Шумских установил окончательный счёт на табло.

«Торпедо» набрало 6 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» занимает 19-е место.

В другом матче ФНЛ воронежский «Факел» обыграл московский «Велес», встреча завершилась со счётом 1:0.