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«Торпедо» разгромило «Спартак-2» со счётом 5:0

«Торпедо» разгромило «Спартак-2» со счётом 5:0
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В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» разгромило «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 5:0.

На 18-й минуте первый гол забил нападающий торпедовцев Амур Калмыков. В конце первого тайма Калмыков оформил дубль. На 58-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Мухаммад Султонов. Хавбек «Торпедо» Иван Енин забил четвёртый мяч, защитник Алексей Шумских установил окончательный счёт на табло.

«Торпедо» набрало 6 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» занимает 19-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
17 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 Калмыков – 18'   2:0 Калмыков – 45'   3:0 Султонов – 58'   4:0 Енин – 62'   5:0 Шумских – 74'

В другом матче ФНЛ воронежский «Факел» обыграл московский «Велес», встреча завершилась со счётом 1:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
17 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Велес
Москва
1:0 Максимов – 24'
Удаления: Мастерной – 90+5' / нет
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