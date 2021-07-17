«Торпедо» разгромило «Спартак-2» со счётом 5:0
Поделиться
В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» разгромило «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 5:0.
На 18-й минуте первый гол забил нападающий торпедовцев Амур Калмыков. В конце первого тайма Калмыков оформил дубль. На 58-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Мухаммад Султонов. Хавбек «Торпедо» Иван Енин забил четвёртый мяч, защитник Алексей Шумских установил окончательный счёт на табло.
«Торпедо» набрало 6 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» занимает 19-е место.
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
17 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 Калмыков – 18' 2:0 Калмыков – 45' 3:0 Султонов – 58' 4:0 Енин – 62' 5:0 Шумских – 74'
В другом матче ФНЛ воронежский «Факел» обыграл московский «Велес», встреча завершилась со счётом 1:0.
Комментарии
- 17 июля 2021
-
22:02
-
21:58
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:34
-
21:27
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:46
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:19
-
19:50
-
19:47
-
19:39
-
19:37
-
19:30
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:32
-
18:24
-
18:09
-
17:52
-
17:45
-
17:37
-
17:15
-
17:00
Партнерский контент