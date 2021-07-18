Полузащитник «Зенита» Щетинин перейдёт в «Ростов»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Щетинин перейдёт в «Ростов» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Руководство ростовского клуба приняло решение об аренде по итогам прошедших сборов. По окончании аренды у ростовчан будет право выкупа трансфера полузащитника.
Фланговый полузащитник Кирилл Щетинин имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. К 19 годам он успел поиграть за два клуба молодёжного первенства России. В 2018 году Щетинин был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. Являясь воспитанником «Локомотива», он провёл два сезона в молодёжке этого клуба, а с сезона-2019/2020 выступает за «Зенит». В минувшем розыгрыше он забил три гола и сделал семь голевых передач в 17 матчах.
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