В «Ростове» рассказали о футболистах, которые находятся на просмотре

На сборе с «Ростовом» тренируются три футболиста, которые находятся на просмотре, сообщает пресс-служба клуба.
Вратарь Арби Межиев присоединился к «Ростову» ещё на первом сборе. Воспитанник «Локомотива», карьеру во взрослом футболе начал в Латвии. Был игроком «Ахмата», «Томи», «Сатурна». Также выступал в чемпионате Чехии.
Фланговый полузащитник Кирилл Щетинин имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. К 19 годам он успел поиграть за два клуба молодёжного первенства России. Являясь воспитанником «Локомотива», он провел два сезона в молодёжке этого клуба, а с сезона-2019/2020 выступает за «Зенит». В минувшем розыгрыше он забил три гола и сделал семь голевых передач в 17 матчах.
22-летний центральный защитник Иссьяр Драме является воспитанником «Лиона» из Франции. Он также имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. В сезоне-2020/2021 выступал за донецкий «Олимпик», проведя 18 матчей в УПЛ.
- 8 июля 2021
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