Семак прокомментировал победу «Зенита» в Суперкубке России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (3:0).
«Мы были не в лучшем состояние в первом тайме, во втором смотрелись лучше. Рад, что победили в непростом матче. Спасибо всем, кто вышел и добыл команду для игроков, болельщиков, семьи.
Наш прессинг был фрагментарным. Были моменты быстрых контратак «Локомотива», они создали нам проблемы, так что будем работать над всеми компонентами.
Кто будет дальше играть в атаке? Посмотрим. Артём здорово вышел, хорошо смотрелся в обороне и атаке. От тактической схемы и будет зависеть состав на будущие игры », — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
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