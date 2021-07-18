Гол Шкурина не помог киевскому «Динамо» обыграть «Ниццу» в товарищеском матче

17 июля киевское «Динамо» встретилось с французской «Ниццей» в товарищеском матче. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «орлят». Единственный гол украинской команды забил Илья Шкурин, недавно перешедший из московского ЦСКА.
Именно Шкурин на 38-й минуте открыл счёт в матче. Однако на 71-й минуте «Ницца» восстановила паритет благодаря голу Дэна Ндойе. Решающий мяч «орлят» был забит на 80-й минуте, его автором стал Алексис Трулле. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу «Ниццы».
Напомним, ЦСКА и киевское «Динамо» подписали арендное соглашение по Шкурину до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа игрока. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.
В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за ЦСКА 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.
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