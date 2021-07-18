Источник: Кейн покинет «Тоттенхэм» этим летом и уже согласовал контракт с «Сити»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн решил покинуть клуб этим летом и уже согласовал личный контракт с «Манчестер Сити». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, контракт с «Сити» согласован до 2026 года, а «шпоры» хотят выручить за игрока € 160-170 млн.
Ранее в СМИ публиковалась информация, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».
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