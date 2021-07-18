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Локателли отказался от предложений «Арсенала» и «Боруссии» ради «Ювентуса»

Локателли отказался от предложений «Арсенала» и «Боруссии» ради «Ювентуса»
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Итальянский полузащитник Мануэль Локателли отклонил предложения от лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии» ради перехода в «Ювентус». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок уже согласовал личные условия контракта до 2026 года. Туринцы работают над тем, чтобы в ближайшее время закрыть сделку, на этой неделе запланирована новая встреча с представителями «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста в «Юве» будет составлять € 3 млн в год, а «Сассуоло» хочет получить за игрока € 40 млн.

В завершившемся сезоне Локателли провёл 34 матча в Серии А и забил четыре гола. Также в составе сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы — 2020.

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