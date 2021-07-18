«Аль-Ахли» в десятый раз стал победителем африканской Лиги чемпионов

В финальном матче африканской Лиги чемпионов клуб «Кайзер Чифс» играл с «Аль-Ахли». Встреча прошла на стадионе «Мохамед V» в Касабланке (Марокко) и завершилась победой каирской команды со счётом 3:0.



В концовке первого тайма главный арбитр встречи удалил с поля игрока «Кайзер Чифс» Хэппи Машиане. Голы за «Аль-Ахли» забили футболисты Мохамед Шериф, Мухамед Магди Кафша и Амр аль-Сулайя.



Таким образом, «Аль-Ахли» стал победителем африканской Лиги чемпионов. Этот трофей стал для египетского клуба десятым в истории.«Аль-Ахли» является рекордсменом по количеству побед в этом турнире. У ближайших преследователей — «Замалека» и «Мазембе» — по пять трофеев. Кроме того, каирские «красные дьяволы» являются самым титулованным клубом в своей стране.