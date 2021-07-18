Буффон оценил шансы Доннаруммы стать обладателем «Золотого мяча»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о вратаре «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.



«На мой взгляд, Доннарумма точно может стать обладателем «Золотого мяча». За его качества и за то, что он продемонстрировал, Джанлуиджи может получить эту награду. Когда мне было 18 лет, мне сказали: «Вы можете стать вторым лучшим голкипером в истории после Льва Яшина». Я ответил: «Почему после Яшина? Кто сказал, что я не могу быть сильнейшим?» Когда ты молод, ты не должен быть удовлетворён тем, что есть, а должен всегда стремиться к большему. Доннарумма обязательно должен стремиться к этой награде», — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Напомним, сборная Италии выиграла чемпионат Европы — 2020, а Доннарумма был признан лучшим футболистом турнира.