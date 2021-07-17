Каннаваро: Доннарумма будет лучшим вратарём мира на протяжении следующих 10-15 лет

Бывший футболист сборной Италии, а ныне главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро поделился мнением о голкипере «ПСЖ» и итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумме.
«До Евро-2020 я думал, что Доннарумма — вратарь среднего уровня. Но в нём нет ничего среднего. Только вообразите его хладнокровие в 22 года. Он будет лучшим вратарём мира на протяжении следующих 10-15 лет», — приводит слова Каннаваро Tuttosport.
Напомним, на чемпионате Европы сборная Италии заняла первое место в таблице с Уэльсом, Швейцарией и Турцией. В 1/8 финала подопечные Роберто Манчини в дополнительное время одолели Австрию (2:1). Затем с аналогичным счётом, но в основное время переиграли Бельгию. В полуфинале итальянцы в серии пенальти победили Испанию (1:1, 4:2), а в решающем матче также переиграли Англию (1:1, 3:2). Доннарумма по итогам Евро-2020 был признан лучшим футболистом турнира.
- 17 июля 2021
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