Руй Витория прокомментировал победу «Спартака» на предсезонном турнире

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу красно-белых на предсезонном турнире Кубок Матч Премьер.

«Была хорошая игра с нашей стороны, знали, что будем играть с непростым соперником. Отлично сыграли во всех компонентах: была хорошая динамика, простота, энтузиазм в атаке, прекрасно и компактно отработали в обороне. Заслуженная победа в матче и кубке, который хотели выиграть. Продолжаем работать.

Нужно отметить качество игроков, были хорошие подачи, хорошее движение в штрафной. Мы даём базовые принципы работы на стандартах, но в этих компонентах большое значение имеют индивидуальные качества игроков», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в последнем матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1.

Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх матчах. Примечательно, что красно-белые пропустили на турнире всего один гол, а забили соперникам суммарно 13 мячей.