«Спартак» разгромил «Химки» на предсезонном турнире

Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл защитник «Спартака» Самуэль Жиго. На 21-й минуте нападающий Александр Соболев удвоил преимущество своей команды. Третий гол красно-белых после красивого индивидуального прохода на 29-й минуте забил швед Джордан Ларссон. На 66-й минуте забитым мячом также отметился защитник Илья Кутепов. Точку в матче своим взятием ворот поставил Георгий Мелкадзе, который отличился на 75-й минуте. «Химки» сумели отыграть один мяч в самой концовке встречи, но гол Егора Данилкина никак не повлиял на итоговый результат. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Спартака».

Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх матчах. Примечательно, что красно-белые пропустили на турнире всего один гол, а забили соперникам суммарно 13 мячей.