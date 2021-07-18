Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» разгромил «Химки» на предсезонном турнире

«Спартак» разгромил «Химки» на предсезонном турнире
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл защитник «Спартака» Самуэль Жиго. На 21-й минуте нападающий Александр Соболев удвоил преимущество своей команды. Третий гол красно-белых после красивого индивидуального прохода на 29-й минуте забил швед Джордан Ларссон. На 66-й минуте забитым мячом также отметился защитник Илья Кутепов. Точку в матче своим взятием ворот поставил Георгий Мелкадзе, который отличился на 75-й минуте. «Химки» сумели отыграть один мяч в самой концовке встречи, но гол Егора Данилкина никак не повлиял на итоговый результат. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Спартака».

Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх матчах. Примечательно, что красно-белые пропустили на турнире всего один гол, а забили соперникам суммарно 13 мячей.

Кубок Матч Премьер. 3-й тур
18 июля 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Жиго – 10'   0:2 Соболев – 21'   0:3 Дж. Ларссон – 29'   0:4 Кутепов – 66'   0:5 Мелкадзе – 74'   1:5 Данилкин – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021