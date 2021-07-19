«Милан» и «Ювентус» бьются за 19-летнего бразильского форварда «Сантоса»

Два итальянских топ-клуба – «Милан» и туринский «Ювентус» борются за бразильского 19-летнего талантливого нападающего «Сантоса» Кайо Жорже. Об этом сообщает Football Italia.

Уже в декабре этого года контракт футболиста со своим нынешним клубом истекает, однако, чтобы избежать нарастающей конкуренции за игрока, «Милан» и «Ювентус» готовы приобрести игрока уже сейчас. «Сантос» рассчитывает заработать на его трансфере не менее € 10 млн, что не устраивает возможных покупателей, но переговоры по-прежнему продолжаются.

Фаворитами в гонке за Кайо Жорже считается «Милан», который делал официальное предложение в размере € 6 млн, которое не устроило «Сантос».

«Его действительно хотят несколько европейских клубов. Несмотря на молодость, Кайо играет с настоящей зрелостью и характером. Он знает свою роль, верит в себя и является нападающим высокого уровня», — отреагировал на интерес к игроку главный тренер «Сантоса».

В текущем сезоне Кайо Жорже принял участие в 24 встречах за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.