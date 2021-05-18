«Наполи», «Байер» и «Атлетико» нацелились на форварда «Сантоса» Жорже

Итальянский «Наполи», немецкий «Байер» и испанский «Атлетико» заинтересованы в приобретении нападающего «Сантоса» Кайо Жорже. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

В завершившемся чемпионате Бразилии 19-летний Кайо Жорже провёл 28 матчей (23 – в основе), забил четыре гола, отдал одну голевую передачу и получил пять жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.

За один тур до окончания чемпионата Испании «Атлетико» с 83 очками находится на первом месте и опережает ближайшего преследователя – мадридский «Реал» – на два очка. «Наполи» с 76 очками занимает четвёртое место в Серии А после 37 туров. «Байер» после 33 матчей в Бундеслиге с 52 очками располагается на шестом месте.