«Наполи», «Байер» и «Атлетико» нацелились на форварда «Сантоса» Жорже
Итальянский «Наполи», немецкий «Байер» и испанский «Атлетико» заинтересованы в приобретении нападающего «Сантоса» Кайо Жорже. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
В завершившемся чемпионате Бразилии 19-летний Кайо Жорже провёл 28 матчей (23 – в основе), забил четыре гола, отдал одну голевую передачу и получил пять жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.
За один тур до окончания чемпионата Испании «Атлетико» с 83 очками находится на первом месте и опережает ближайшего преследователя – мадридский «Реал» – на два очка. «Наполи» с 76 очками занимает четвёртое место в Серии А после 37 туров. «Байер» после 33 матчей в Бундеслиге с 52 очками располагается на шестом месте.
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
09:43
-
09:25
-
09:25
-
09:00
-
08:34
-
08:16
-
07:10
-
06:58
-
06:36
-
06:12
-
05:22
-
04:58
-
04:40
-
04:17
-
02:56
-
02:38
-
02:13
-
01:55
-
01:25
-
00:56
-
00:51
-
00:23
- 17 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:48
-
23:42
-
23:21
-
23:03
-
23:01
-
22:55
-
22:38
-
22:37
-
22:27
-
22:26
-
22:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам