Ринат Дасаев: «Спартак» пройдёт «Бенфику»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выразил мнение, что московский «Спартак» пройдёт лиссабонскую «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Жребий для «Спартака» хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. «Бенфика» — та команда, которую можно проходить, и «Спартак» её пройдёт. Тем более, Витория работал в «Бенфике» и это будет определённым преимуществом для нашей команды», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Московский «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда подопечные Массимо Карреры заняли третье место в группе и продолжили своё участие в Лиге Европы.

В групповом этапе Лиги чемпионов в этом году сыграет «Зенит» (Санкт-Петербург). «Локомотив» примет участие в Лиге Европы, а «Рубин» и «Сочи» — в Лиге конференций.