«Барселона» готова выслушать предложения по Серджино Десту
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«Барселона» готова выслушать предложения других клубов по 20-летнему защитнику Серджино Десту.
В число заинтересованных команд входят «Бавария» и «Интер». При этом итальянский клуб может приобрести игрока в аренду с правом выкупа. В то же время «Барселона» намерена провести полноценный трансфер.
Серджино Дест — воспитанник клубов «Алмере Сити» и «Аякс». В 2018 году Серджино начал выступать за дублирующий состав последних. В первом дивизионе за «Йонг Аякс» дебютировал 15 октября. 30 ноября забил свой первый гол, отличившись в матче с «Твенте». В декабре 2018 года подписал свой первый контракт с «Аяксом» до июня 2021 года, а 1 октября 2020 года перешёл в испанскую «Барселону». Сумма трансфера составила 21 млн евро.
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