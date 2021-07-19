«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций

Казанский «Рубин» встретится с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
Первая игра состоится 5 августа. Ответный матч – 12 августа. Победитель пройдёт в раунд плей-офф.
В этом году Лига конференций УЕФА пройдёт впервые в истории. Это третий по значимости европейский турнир среди клубов.
Основная сетка турнира будет состоять из групповой стадии (8 групп по 4 клуба), предварительного плей-офф (8 команд, занявших второе место в групповом этапе Лиги конференций, и 8 команд, занявших третье место в групповом этапе Лиги Европы) и основного плей-офф (8 команд, занявших первое место в групповом этапе Лиги конференций, и 8 победителей предварительного плей-офф).
Победитель Лиги конференций будет квалифицирован в Лигу Европы с последующего сезона.
Помимо «Рубина», Россию в этом турнире представляет «Сочи». Свой путь команда начнёт со второго квалификационного раунда матчем с командой «Кешля» (Азербайджан).
- 19 июля 2021
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