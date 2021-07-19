Федун — о медиаправах: «Спартак» и «Зенит» сейчас спонсируют остальные клубы РПЛ

Председатель совета директоров «Спартака» и член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун высказался о ситуации с медиаправами РПЛ.



«Питер Нювенхюйс приводил пример, как новый формат чемпионата в Бельгии увеличил доходы. Он начал с того, что телевизионный контракт до введения — € 36 млн, а у нас — € 17,4 млн, часть которых забирается за продакшн. Вопрос медиаправ — очень важный. Одна из тем, которые мы хотим поставить — телевизионные права и медиаправа надо развести.



Мы бы хотели, чтобы «Спартак» занимался своими медиаправами сам — за исключением телевизора. Я это скажу. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи, на выездные мы не претендуем. На домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой и решим сами, как их монетизировать; сейчас делаем конкретные расчёты и понимаем, что для «Спартака» это реальный способ снизить убытки бюджета.



Именно «Спартак» и «Зенит» сейчас спонсируют остальные клубы. Понятно, что для них это, может быть, неприятно слышать, но фактически это именно так. Мы занимались исследованием, которое показывает, что «Спартак» и «Зенит» могут держать 40% всего рынка. «Зенит» — один город, а у «Спартака» есть многомиллионная аудитория — даже за рубежом», — приводит слова Федуна ТАСС.

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