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Правительство получило от РФС проект реформы РПЛ

Правительство получило от РФС проект реформы РПЛ
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Правительство РФ получило от Российского футбольного союза предложения компании Hypercube по реформе Российской Премьер-Лиги, сообщает РБК.

В спортивном блоке правительства солидарны с РФС, есть понимание, что изменения в чемпионате назрели и неизбежны. «Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ознакомлен с предложенными вариантами по изменению формата чемпионата России. Консультации между правительством и РФС продолжаются. Есть общее понимание, что возможные корректировки лимита правильнее рассматривать как часть возможных комплексных изменений в российском футболе», — сказал источник в правительстве.

Идея реформа РПЛ родилась ещё до Евро-2020 в диалоге между правительством в лице Чернышенко и руководством РФС. Предложения и замечания со стороны правительства могут поступить в РФС в ближайшее время, в том числе и по вопросу изменения лимита на легионеров.

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