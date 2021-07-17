Правительство получило от РФС проект реформы РПЛ

Правительство РФ получило от Российского футбольного союза предложения компании Hypercube по реформе Российской Премьер-Лиги, сообщает РБК.
В спортивном блоке правительства солидарны с РФС, есть понимание, что изменения в чемпионате назрели и неизбежны. «Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ознакомлен с предложенными вариантами по изменению формата чемпионата России. Консультации между правительством и РФС продолжаются. Есть общее понимание, что возможные корректировки лимита правильнее рассматривать как часть возможных комплексных изменений в российском футболе», — сказал источник в правительстве.
Идея реформа РПЛ родилась ещё до Евро-2020 в диалоге между правительством в лице Чернышенко и руководством РФС. Предложения и замечания со стороны правительства могут поступить в РФС в ближайшее время, в том числе и по вопросу изменения лимита на легионеров.
- 17 июля 2021
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