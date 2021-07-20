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В Серии А обсуждают проект реформы с сокращением лиги до 18 клубов

В Серии А обсуждают проект реформы с сокращением лиги до 18 клубов
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Клубы Серии А начали обсуждение проекта реформы чемпионата Италии, который предусматривает сокращение числа клубов с 20 до 18, сообщает Corriere della Sera.

Проект, вынесенный на обсуждение, не новый — его представлял предыдущий глава итальянской федерации футбола Карло Тавеккьо. Нынешний президент федерации Габриэле Гравина предложил снова рассмотреть проект в сотрудничестве с английской консалтинговой фирмой Deloitte.

Первые беседы на тему реформы показали, что крупные команды положительно отнесутся к сокращению числа команд Серии А, так как получат большую сумму от телевизионных прав. Функционеры, тренеры, игроки и представители клубов проведут встречу 23 июля в Риме, чтобы обсудить проект.

Ранее правительство РФ обсудило с Российским футбольным союзом предложения компании Hypercube по реформе Российской Премьер-Лиги.

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