Михаил Кержаков: думал об уходе из «Зенита», когда вместо Манчини пришёл Семак

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что думал об уходе из клуба в 2018 году.

«Хотя бы раз чувствовал, что потерял мотивацию? Не знаю почему, но ни разу. Где-то внутри всегда было чувство, что у меня ещё будет шанс именно в «Зените».



Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришёл Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунёв и Лодыгин, так что думал об аренде — ну а через год и о полноценном уходе. Потом ушёл Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась.



Не думаю ли, что мотивация была всегда, потому что были непростые времена в ФНЛ? Осознанно — нет, может, лишь подсознательно. Я никогда не относился ко времени в ФНЛ как к чему-то сложному, наоборот, было весело», — цитирует Кержакова Sports.ru.