М. Кержаков: Суперкубок для меня — титул. В раздевалке с ума не сходили, но было нормально

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0).
«Взять трофей оказалось непросто в том плане, что было очень душно. В перерыве даже голова немного плыла. А так, по игре, мне кажется, мы были сильнее. «Локомотив» смотрелся неплохо, просто индивидуальные ошибки сыграли с ним злую шутку.
Мы провели сборы в своём ключе, как обычно. Может, кто-то думал, что игра окажется более неуступчивой. Я не знаю, в чём причина такого счёта — наверное, всё-таки индивидуальные ошибки. В первом случае — обрез. Второй гол — защитник «Локомотива» прыгнул за мячом, хотя, мне кажется, надо было просто сопровождать. Третий гол — примерно то же самое.
Для меня это не выставочный матч, а титул. В раздевалке с ума не сходили, но было нормально. Устали всё-таки, и впереди целый сезон. Он будет длинным и очень непростым. Много мыслей уже именно о нём», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
- 18 июля 2021
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