Суринам обыграл Гваделупу благодаря голу племянника Джмми Хассельбайнка

В третьем туре группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Суринама обыграла национальную команду Гваделупы со счётом 2:1.

В составе Суринама голы забили Глеофило Врейтер, а также Найжел Хассельбайнк, являющийся племянником известного нидерландского футболиста Джимми Хассельбайнка, игравшего за «Атлетико» и «Челси». В составе Гваделупы единственный мяч забил Маттиас Фаэтон.

Таким образом, Суринам после трёх матчей набрал три очка в группе С, а Гваделупа – 0 очков. Обе команды покидают турнир. Суринам проиграл Коста-Рике (1:2) и Ямайке (0:2), а Гваделупа уступила Коста-Рике (1:3) и Ямайке (1:2).

Ранее в плей-офф турнира из групповового этапа вышли сборные Мексики, Сальвадора, США, Канады, Коста-Рики и Ямайки.