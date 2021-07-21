Суринам обыграл Гваделупу благодаря голу племянника Джмми Хассельбайнка
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В третьем туре группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Суринама обыграла национальную команду Гваделупы со счётом 2:1.
В составе Суринама голы забили Глеофило Врейтер, а также Найжел Хассельбайнк, являющийся племянником известного нидерландского футболиста Джимми Хассельбайнка, игравшего за «Атлетико» и «Челси». В составе Гваделупы единственный мяч забил Маттиас Фаэтон.
Таким образом, Суринам после трёх матчей набрал три очка в группе С, а Гваделупа – 0 очков. Обе команды покидают турнир. Суринам проиграл Коста-Рике (1:2) и Ямайке (0:2), а Гваделупа уступила Коста-Рике (1:3) и Ямайке (1:2).
Ранее в плей-офф турнира из групповового этапа вышли сборные Мексики, Сальвадора, США, Канады, Коста-Рики и Ямайки.
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