Игорь Осинькин: если отработаю 5-6 лет в РПЛ, можно спрашивать про сборную России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, хотел ли бы он возглавить сборную России.



«Чтобы возглавить сборную, тренер должен пройти большой путь, иметь по-настоящему большой опыт работы в Российской Премьер-Лиге – не два, три, четыре года. У меня было только 6-7 матчей в «Кубани». Сейчас первый полноценный сезон – и говорить об этом нет смысла. Если я 5-6 лет поработаю в РПЛ, тогда и надо спрашивать, но точно не сейчас. Нам нужно оказаться в нужное время уже готовым, а не чтобы кому-то показалось, что ты уже готов», — цитирует Осинькина Metaratings.



Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.