Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олимпийская сборная Германии по футболу выйдет на матч с Бразилией в траурных повязках

Олимпийская сборная Германии по футболу выйдет на матч с Бразилией в траурных повязках
Комментарии

Игроки сборной Германии выйдут на матч олимпийского футбольного турнира с национальной командой Бразилии в траурных повязках, сообщает пресс-служба сборной на странице в «Твиттере». Таким образом футболисты почтят память жертв наводнения, произошедшего в двух регионах Германии.

Матч 1-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира Бразилия — Германия состоится завтра, 22 июля, на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония). Начало встречи — в 14:30 мск. Соперниками национальных команд по группе D являются сборные Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.

Напомним, с 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной наводнения. В результате наводнения, по последним данным, погибли более 155 человек.

Новость по теме
Олимпийская сборная Германии по футболу покинула поле из-за расистского оскорбления игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021