«Норвич Сити» продлил контракт с главным тренером Даниэлем Фарке

Главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «канареек». Новое соглашение 44-летнего специалиста с английским клубом рассчитано на четыре года.



Напмоним, в сезоне-2021/2022 «Норвич» выступит в английской Премьер-лиге. «Канарейки» вернулись в АПЛ спустя год. В сезоне-2019/2020 клуб вылетел из английской Премьер-лиги, заняв последнее, 20-е место в турнирной таблице.



Фарке возглавляет «Норвич Сити» с 2017 года. Ранее немецкий специалиста работал в клубе «Липпштадт» и второй команде дортмундской «Боруссии».

Новый сезон в английской Премьер-лиге начнётся 13 августа. В 1-м туре чемпионата Англии «Норвич» сыграет с «Ливерпулем». Встреча пройдёт 14 августа.