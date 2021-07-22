Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии «Уфы» перед стартом нового сезона

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовое состояние клуба перед стартом нового сезона.
«Хочу всех поздравить, завтра начинается чемпионат. Наша команда готова ко всему, клуб ищет спонсоров. Что будет дальше — никто не знает. Конечно, недофинансирование есть, но мы выстроили модель, благодаря которой клуб может существовать. Задержек по зарплатам нет. Так называемой «подушки» хватит на выступление в чемпионате.
Я нахожусь на связи с руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан. На определенном этапе встреча состоится», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
- 22 июля 2021
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