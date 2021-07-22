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Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии «Уфы» перед стартом нового сезона

Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии «Уфы» перед стартом нового сезона
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовое состояние клуба перед стартом нового сезона.

«Хочу всех поздравить, завтра начинается чемпионат. Наша команда готова ко всему, клуб ищет спонсоров. Что будет дальше — никто не знает. Конечно, недофинансирование есть, но мы выстроили модель, благодаря которой клуб может существовать. Задержек по зарплатам нет. Так называемой «подушки» хватит на выступление в чемпионате.

Я нахожусь на связи с руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан. На определенном этапе встреча состоится», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».

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