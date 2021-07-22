Даниил Глебов: хочется играть за сборную России, это мечта

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов назвал главную мечту, которой он хочет добиться за профессиональную карьеру.
«Ближайшая цель — закрепиться в основе и стать лидером «Ростова» в раздевалке и на поле. Быть ответственным за результат команды. А так, конечно, хочется играть за главную команду страны, это мечта. После молодёжной сборной нужно сделать ещё один шаг.
Чтобы у родных всё было хорошо. Когда они здоровы и счастливы — вот для меня главная радость», — сказал Глебов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Ранее «Ростов» на своём официальном сайте сообщил, что матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» пройдёт без зрителей, несмотря на то что ранее клубу разрешили заполнить стадион на 50 процентов. Матч «Ростов» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
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