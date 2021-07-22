Кристиан Эриксен рискует покинуть Серию А из-за запрета на дефибрилляторы

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен не будет допущен к матчам Серии А из-за ношения дефибриллятора. Об этом сообщил член медицинского комитета итальянской федерации футбола Франческо Браконаро.
«Кристиану Эриксену нельзя разрешать играть в Италии. Если у игрока будет удалён дефибриллятор, что подтвердит устранение патологии, то тогда он сможет вернуться к игре за «Интер», — цитирует Браконаро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.
В Италии действуют очень строгие правила в отношении профессиональных спортсменов, при этом проверки проводятся именно федерацией, а не клубами.
Стоит отметить, что, например, защитник «Аякса» Дейли Блинд имеет аналогичный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) и может выступать за сборную Нидерландов и клуб, но в Серии А он также играть не сможет.
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. 29-летнему футболисту был установлен кардиовертер-дефибриллятор.
- 22 июля 2021
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