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Кристиан Эриксен рискует покинуть Серию А из-за запрета на дефибрилляторы

Кристиан Эриксен рискует покинуть Серию А из-за запрета на дефибрилляторы
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен не будет допущен к матчам Серии А из-за ношения дефибриллятора. Об этом сообщил член медицинского комитета итальянской федерации футбола Франческо Браконаро.

«Кристиану Эриксену нельзя разрешать играть в Италии. Если у игрока будет удалён дефибриллятор, что подтвердит устранение патологии, то тогда он сможет вернуться к игре за «Интер», — цитирует Браконаро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

В Италии действуют очень строгие правила в отношении профессиональных спортсменов, при этом проверки проводятся именно федерацией, а не клубами.

Стоит отметить, что, например, защитник «Аякса» Дейли Блинд имеет аналогичный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) и может выступать за сборную Нидерландов и клуб, но в Серии А он также играть не сможет.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. 29-летнему футболисту был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

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