«Милан» скоро проведёт очередной раунд переговоров с ЦСКА по трансферу Влашича

«Милан» намеревается провести очередной раунд переговоров с ЦСКА по трансферу полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщает журналист Луис Джирарди на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, россонери свяжутся с армейцами в понедельник, 26 июля.

Ранее Влашич заявил боссам ЦСКА, что желает покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. «Милан» хочет взять хавбека в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но ЦСКА требует за Влашича € 30 млн. За такую сумму хорвата готов купить «Монако». Игрока хочет видеть в своей команде его соотечественник Нико Ковач.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.