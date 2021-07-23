Г. Иванов: все ходят в кафе, ресторан, на футбол нельзя. Не понимаю, почему так происходит

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение Роспотребнадзора ограничить количество зрителей на матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Был сегодня в Роспотребнадзоре. Услышал: «Всё понимаем, но помочь не можем, на нас давят. Придется ограничиться 500 зрителями». Не понимаю, почему так происходит. Люди ходят в театры, кафе, рестораны, а на футбол нельзя. «Урал» ориентировался на предыдущее разрешение, продал четыре тысячи билетов. Как нам теперь определять 500 человек, которые попадут на игру?



Поражает и другое. Вместимость нашей хоккейной арены — 4500 человек. Но там тоже можно 500 зрителей. Неужели для антиковидных мер всё равно, какого размера помещение, закрытое на 4500 или открытое на 35 000? Пока ищем логику во всех этих решениях, страдают клуб и команда», — цитирует Иванова «Матч ТВ».