Лука Джорджевич отказал двум российским клубам. Он хочет продолжить карьеру в Испании

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего Луки Джорджевича, прокомментировал будущее футболиста.



«У нас есть конкретные предложения, но эти варианты недостаточно хороши и со спортивной точки зрения, и с финансовой. Сейчас мы рассматриваем другие опции и ждём возможность подписания контракта с испанским клубом, поэтому, соответственно, отказали остальным. Да, у нас было два предложения от российских клубов, но от них мы также отказались. Лука хотел бы поехать в Испанию, но если на контакт с нами выйдет какой-то большой российский клуб, Джорджевич готов играть и в России», — цитирует Глушевича «РБ-Спорт».



Джорджевич начинал карьеру на родине, в Черногории, а в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом». В течение семи лет он уходил из санкт-петербургского клуба в аренду в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В 2019 году перешёл в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы и прошлым летом вновь ушёл в аренду в «Арсенал». 8 июня «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.



В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два гола.

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