Отец Глушенкова: Максим бы и в «Химки» ушёл, но там ещё за прошлый год не расплатились

Александр Глушенков, отец нападающего Максима Глушенкова, прокомментировал переход игрока из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах годичной аренды.
«Для него это один из самых идеальных вариантов. Пацаны свои, тренер свой. Раскрепощённости будет больше, давления всё-таки в «Спартаке» оказывается больше. Влияние тренера «Крыльев?» Здесь совокупность факторов, его бы не удержали всё равно. Он бы и в «Химки» согласился, но там ещё за прошлый год не рассчитались, поэтому лучше уйти в Самару. Если за тот год не рассчитались, не факт, что дальше будут [платить]. Там есть финансовые проблемы. За май или апрель зарплату не отдали и премиальные вообще не заплатили. Это тоже свою роль сыграло.
Сам Максим больше хотел в «Крылья». Он не будет играть против «Спартака», потому что арендное соглашение только с 1 августа действует. Они ж там всё продумали специально.
Конечно, в «Спартаке» особо шансов не дали себя проявить. Конечно, расстроился. Он не хуже Мелкадзе и Мирзова, того же Ломовицкого. Да многих. Не знаю, почему такое отношение. Тренер не решает. Руководство решает? Не знаю, не понимаю, кто там это решает», — цитирует Александра сайт «Матч ТВ».
- 23 июля 2021
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