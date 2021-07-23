Шишкин: желаю Карпину в сборной России, чтобы с ним не повторилась история Слуцкого

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о совмещении должностей Валерием Карпиным постов главного тренера в «Ростове» и сборной России.

«История с совмещением вам ничего не напоминает? Со Слуцким была такая же история. Я был в той сборной, он вытянул команду на Евро, но там провалились. Как показывает практика — я не сторонник совмещения, тренировать каждый день клуб и тренировать сборную — разные вещи. Для Карпина это будет в новинку. Желаю Георгичу в сборной, чтобы с ним не повторилась история Слуцкого», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт со специалистом будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.