Тренер «Ростова» рассказал, знали ли игроки о назначении Карпина в сборную России

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, знали ли игроки команды о назначении Валерия Карпина в сборную России до матча первого тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«Как команда отреагировала на сегодняшние новости? Никак. До игры никто не знал, а после матча в раздевалке тишина», — цитирует Кафанова пресс-служба клуба.

Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.