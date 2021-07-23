Ари прокомментировал назначение Карпина в сборную России

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

«Карпин проделал хорошую работу в «Ростове», поэтому его позвали в сборную, исходя из результатов. Это его первый опыт со сборной России, но думаю, что ему удастся достичь хороших результатов», — приводит слова Ари ТАСС.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове». Контракт РФС с Валерием Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

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